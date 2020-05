Final 4-stævne giver bekymring i badmintonklubber

To ud af de fire hold, der skal deltage i næste måneds Final 4-stævne, overvejer at melde afbud.

Det drejer sig om Vendsyssel og Greve.

Torsdag fortalte Vendsyssels formand, Jan Jensen, til Nordjyske, at det er 99,9 procent sikkert, at holdet ikke stiller op til stævnet.

- Vi skal give svar til forbundet senest fredag, og der skal ske noget drastisk inden da, hvis vi skal ændre mening og dukke op, sagde Jan Jensen til avisen.

Problemerne består blandt andet i, at klubbens spillere befinder sig flere steder i Europa, og det kan være problematisk at få dem til Danmark og ud af landet igen under coronapandemien.

I Greve har formand Helle Holm de samme bekymringer. Til TV2 Sport fortæller formanden, at hun har sendt et brev til Badminton Danmark med fem punkter, hun ønsker svar på.

Hun ønsker blandt andet, at der lægges en plan for, at både de danske og udenlandske spillere testes for coronavirus.

Det følger samtidig en økonomisk risiko med, hvis klubbens udenlandske spillere kommer til Final 4-stævnet i Danmark.

- Det er et stort problem for os. Vi står med en økonomisk udfordring i det her, og hvis spillerne ikke kan komme hjem, så risikerer vi at have spillere hængende i Greve i flere uger. Hvor skal vi have dem, siger Helle Holm til TV2 Sport.

Ud over Vendsyssel og Greve har Højbjerg og Solrød Strand kvalificeret sig til Final 4-stævnet i badminton.

Final 4-stævnet afholdes i Brøndby Hallen 19. og 20. juni.