Fifas etiske komité lukker sag mod præsident Infantino

Der er ikke fundet beviser for, at Fifa-præsident Gianni Infantino har handlet uretmæssigt, lyder det.

Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) etiske komité har lukket en sag mod Fifa-præsident Gianni Infantino om mulige brud på etiske retningslinjer.

Det meddeler Fifa onsdag i en pressemeddelelse.

Den schweizisk-italienske Fifa-præsident er blandt andet blevet undersøgt, efter at han tilbage i 2016 og 2017 holdt en række møder med den schweiziske statsanklager Michael Lauber.

Lauber havde til opgave at undersøge mulig korruption i Fifa i forbindelse med tildelingen af VM-værtskaberne i 2018 og 2022 til henholdsvis Rusland og Qatar. Men samtidig mødtes han altså med Infantino.

Lauber er blevet dømt for at have løjet i sagen, efter at møderne med Infantino havde affødt en efterforskning af ham.

Hans forklaring af indholdet på disse møder var så mangelfuld, at en undersøgelseskommission tidligere i år i en dom konkluderede, at han løj.

Men Fifas etiske komité mener altså ikke, at Infantino bør straffes.

- Efter at have gennemgået de relevante dokumenter og beviser har formanden for undersøgelserne besluttet at gøre sagen offentlig og lukke den på grund af manglende beviser, lyder det onsdag.

Fifa har også tidligere afvist, at Infantino skulle have gjort noget galt.

- Fifa og Fifa-præsidenten afviser kategorisk nogen form for indblanding i eller antydning om, at Fifa-præsidenten nogensinde ville forsøge at få nogen form for upassende indflydelse på den schweiziske statsanklager, lød det i begyndelsen af august fra det store fodboldforbund.