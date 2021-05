Fifa vil undersøge mulighed for VM hvert andet år

Kan der afholdes VM i fodbold hvert andet år?

Det vil Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) nu have kigget nærmere på.

Fredag har 166 ud af de 188 medlemslande, der stemte på Fifas årlige kongres, vedtaget, at det skal undersøges, hvad et verdensmesterskab hvert andet år vil have af betydning for internationale fodbold.

Det skriver Reuters.

Forslaget var blevet fremsat af Saudi-Arabiens fodboldforbund og fik altså rigeligt med stemmer til at blive vedtaget. Siden 1950 er VM blevet afholdt hvert fjerde år.

- Vi tror på, at fremtiden for fodbold står ved en afgørende skillevej. De mange udfordringer, fodbolden har stået over for, er blevet forstærket af den igangværende pandemi, siger Fifa-præsident Gianni Infantino.

- Det er tid til at undersøge, hvordan spillet er struktureret på verdensplan, og overveje, hvad der er bedst for vores sports fremtid.

- Heriblandt om den nuværende cyklus på fire år forbliver det mest optimale udgangspunkt for, hvordan fodbold bliver administreret i forhold til både det konkurrencemæssige og det kommercielle.

På fredagens kongres fulgte seks nordiske lande - herunder Danmark - op på den kritik, de for nylig fremsatte over for Fifa angående forholdene i Qatar, hvor VM næste år skal spilles.

Ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) tog præsidenten for Finlands fodboldforbund, Ari Lahti, ordet på kongressen på vegne af de nordiske lande.

- Forholdene er nødt til at blive forbedret. Det er ikke bare et problem for Fifa, Qatar eller de nordiske fodboldforbund.

- Det er en problematik af største betydning for fodboldsammenslutningen over hele kloden, da vores smukke sport skal være den ansvarlige sport og bevise, at skuepladsen for de største drømme også kan være scenen for menneskerettigheder, respekt og antidiskrimination.

Til det sagde Gianni Infantino blandt andet, at der er sket fremskridt i Qatar, men at der stadig er plads til forbedring.

- VM i Qatar næste år bliver den bedste turnering nogensinde, og den vil efterlade en varig social forandring i landet og regionen. Både under turneringen, men også efterfølgende. Jeg tror, at fodbold har skabt en positiv forandring, lød det fra Fifa-præsidenten ifølge DBU.

DBU-formand Jesper Møller glæder sig over, at Fifa fortsat har fokus på problematikken, siger han på det danske forbunds hjemmeside.

- Det er vigtigt at fortsætte det arbejde fremadrettet, så vi kan sikre, at menneskerettighederne bliver forbedret i Qatar frem mod VM-slutrunden næste år, siger Møller.