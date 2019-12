Fifa vil slæbe Platini i retten for gave på 13 millioner

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) vil gå rettens vej i slutningen af året for at få Michel Platini til at returnere to millioner schweizerfranc.

Beløbet, der svarer til 13,7 millioner danske kroner, modtog den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og vicepræsident i Fifa under Sepp Blatters regeringsperiode i Fifa.

Fifa siger i dokumentet, at forbundet ifølge schweizisk lov har indtil 31. december til at bringe sagen for retten "for at få pengene tilbage, der ulovligt blev udbetalt af den tidligere præsident for Fifa til den tidligere vicepræsident for Fifa".

Ifølge dokumentet har Fifa også planer om at lægge sag an mod Blatter.

Fifa udelukkede i 2015 Sepp Blatter og Michel Platini fra al fodbold for brud på paragraf om gaver.

Den etiske komité i Fifa lagde i domsafsigelsen særligt vægt på en pengeoverførsel på de to millioner schweizerfranc, som Platini i 2011 modtog fra Fifa.

For få måneder siden udløb Platinis karantæne. Den tidligere Uefa-præsident har nægtet sig skyldig i alle anklager og har tidligere sagt, at han var offer for et komplot.