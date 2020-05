Fifa vil have genoptaget Blatter-sag om tv-rettigheder

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har ikke tænkt sig, at dets tidligere præsident Sepp Blatter skal slippe for en tur i retten i en sag om salg af tv-rettigheder.

- Vi har officielt begæret til den schweiziske anklagemyndighed og kraftigt argumenteret for, at efterforskningen fortsætter. Fifa vil overveje alle juridiske muligheder for at sikre, at relevante personer holdes til ansvar, lyder det i meddelelsen fra Fifa.

Det sker, efter at franske Le Monde og tyske Süddeutsche Zeitung for en måned siden ifølge AFP droppede sagen mod Blatter.

Dermed droppede den schweiziske anklagemyndighed en af to sager mod 84-årige Sepp Blatter.

Sagen, som Fifa altså ønsker genoptaget, handler om salg af tv-rettigheder til Caribiens Fodboldforbund (CFU).

Her har man tidligere undersøgt, om en kontrakt mellem Fifa og CFU om salget tv-rettigheder til VM i 2010 og 2014 var ufordelagtig for Fifa på grund af en salgspris på 600.000 dollar, som blev anset for at være under markedsprisen.

Jack Warner, der på tidspunktet var vicepræsident i Fifa, stod også i spidsen for CFU dengang og var altså modparten i aftalen. Han er siden blevet udelukket fra alle fodboldrelaterede aktiviteter på livstid for korruption.

I denne uge kom AFP i besiddelse af en politirapport, der konkluderede, at mistanken mod Blatter, er velbegrundet, selv om den schweiziske anklagemyndighed har lagt sagen ned.

- Blatter handlede mere i Warners interesse end i Fifas, lød det i politirapporten ifølge AFP.

Ifølge politirapporten gik Fifa glip af cirka 25 millioner kroner.

Sepp Blatter blev i 2015 idømt otte års karantæne fra al fodbold. Straffen blev senere nedsat til seks år. Han efterforskes stadig for i februar i 2011 på ulovlig vis at have overført 1,9 millioner euro til Michel Platini, der dengang var præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Platini er i samme sag tidligere idømt seks års karantæne, som senere blev nedsat til fire år.