Storkampen mellem Brasilien og Argentina nåede aldrig for alvor at komme i gang, inden brasilianske myndigheder afbrød opgøret.

Fifa undersøger afbrudt storkamp mellem Brasilien og Argentina

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) reagerer nu på den afbrudte VM-kvalifikationskamp mellem Brasilien og Argentina søndag aften dansk tid.

På Twitter har forbundet udsendt en meddelelse, der kort konstaterer, at man undersøger begivenhederne på baggrund af dommerens rapport.

- Fifa ærgrer sig over begivenhederne, der ledte op til suspenderingen af kampen mellem Brasilien og Argentina i kvalifikationen til Fifas VM-slutrunde i 2022, som medførte, at millioner af fans ikke kunne nyde en kamp mellem to af de vigtigste nationer i verden.

- Den første dommerrapport er blevet sendt til Fifa. Den bliver nu analyseret af de relevante disciplinærinstanser, og der bliver taget en beslutning, når tiden er den rette, skriver Fifa.

Kampen mellem Brasilien og Argentina nåede at blive sat i gang, men blev afbrudt, da ansatte fra Brasiliens nationale sundhedstilsyn, Anvisa, trådte ind på banen.

Myndighederne mente, at fire argentinske spillere fra Premier League i England ikke har opfyldt karantænereglerne i Brasilien og ikke burde spille.

Ifølge de brasilianske coronaregler er det ikke tilladt for rejsende, der inden for de seneste 14 dage har været i Storbritannien, Sydafrika eller Indien, at komme ind i landet, med mindre de er brasilianske statsborgere eller har permanent opholdstilladelse.

I en udtalelse søndag skrev Anvisa, at de fire argentinske spillere ikke havde givet korrekte oplysninger i henhold til coronareglerne ved ankomsten til Brasilien fra England.

Anvisa oplyser videre, at de fire spillere derfor blev advaret om regelbruddet i god tid og bedt om at gå i isolation, men at dette blev ignoreret af den argentinske delegation.

Omvendt skriver argentinske medier, at Det Argentinske Fodboldforbund havde clearet med både Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at spillerne gerne måtte deltage.