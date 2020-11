Yves Jean-Bart (i midten) er dømt for gennem adskillige år at have tvunget unge, kvindelige fodboldspillere til sex. (Arkivfoto)

Fifa udelukker fodboldpræsident på livstid for sexmisbrug

Den mangeårige præsident for Haitis fodboldforbund Yves Jean-Bart er fredag blevet udelukket fra al fodbold på livstid.

Det fremgår af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside.

Fifas etiske komité har afsagt dommen i en sag, der omhandler seksuelt misbrug af kvinder og mindreårige piger i perioden 2014 til 2020.

72-årige Jean-Bart, som går under tilnavnet Dadou, er kendt skyldig i at have udnyttet sin magtposition til at tvinge kvinder og piger på det nationale fodboldakademi i Croix-des-Bouquets til sex.

Han skal ifølge dommen desuden betale en bøde på små syv millioner kroner.

Anklagerne mod Yves Jean-Bart kom frem i april i år, hvor en tidligere teknisk direktør på fodboldakademiet berettede om de foruroligende forhold.

Det førte siden til, at præsidenten blev suspenderet af Fifa, som trods fredagens dom endnu ikke er færdig med at efterforske sagen.

Angiveligt havde han en kvindelig leder på akademiet, som stod for at udvælge og overtale de unge kvindelige fodboldspillere til at dyrke sex med fodboldpræsidenten.

Ifølge anklagerne blev kvinderne truet med at blive smidt ud af akademiet, hvis ikke de adlød. Den del af sagen er endnu uafsluttet.

Dommen mod Yves Jean-Bart blev afsagt onsdag, men er først blevet offentliggjort fredag.

Foruden hvervet som præsident for Haitis fodboldforbund var han også fra 2011 til 2012 midlertidig præsident for Det Caribiske Fodboldforbund, kontinentets øverste fodboldmyndighed.