Fifa truer med at suspendere spansk fodboldforbund

Sker det ikke, kan det i værste fald medføre, at RFEF bliver suspenderet, og at Spanien dermed bliver udelukket fra at deltage ved VM i 2018.

Det skriver flere nyhedsbureauer på baggrund af en artikel i den spanske avis El Pais fredag.

Her fremgår det, at Fifa har sendt et brev til RFEF for at minde det spanske forbund om, at man ikke accepterer indblanding fra en tredjepart.

- Vi kan bekræfte, at Fifa for nylig har sendt et brev til RFEF, hvor der udtrykkes bekymring om den nuværende situation i forbundet.

- Her gentages det, at FIFA's vedtægter siger, at alle forbund skal være uafhængige og sikre, at der er ikke er indblanding i interne sager fra en tredjepart, lyder det i en udtalelse fra Fifa ifølge AFP.

- Fifa er i kontakt med RFEF, og en delegation af folk fra Fifa og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil blive sent til Madrid om kort tid for at overvåge og vurdere situationen i forbundet, lyder det videre i Fifa-udtalelsen.

Ifølge El Pais advarer Fifa i brevet om, at RFEF risikerer at blive suspenderet.

Hele balladen udspringer af, at den tidligere præsident for fodboldforbundet i Spanien Angel Maria Villar trådte tilbage i juli, da han blev arresteret og mistænkt for korruption.

Villar blev midlertidigt erstattet af Juan Luis Larrea.

Selv om Larrea blot er midlertidig præsident, så har han meldt ud, at han agter at gennemføre Villars oprindelige præsidentperiode, der først udløber i 2020.

Det har fået Consejo Superior de Deportes, som er den spanske regerings myndighed, der kontrollerer al sport i Spanien, til at reagere og protestere, da man ønsker, at der bliver foretaget valg i fodboldforbundet.

Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, sagde fredag, at ifølge sportsministeren i Spanien, så har landet ikke modtaget en officiel skrivelse fra Fifa om emnet.

Ved en pressekonference i Bruxelles lod Rajoy forstå, at man blot har modtaget et brev fra et medlem af Fifa, der beder om et møde.

Rajoy har ligeledes meget svært ved at se en VM-slutrunde blive spillet uden Spaniens deltagelse.

- Jeg kan slet ikke forestille mig det scenarie. Jeg er helt sikker på, at Spanien kommer til VM og vinder VM, siger Rajoy ifølge AFP.