Fifa-præsident vil udvide kvinde-VM til 32 hold

- Vi skal beslutte os hurtigt, hvis vi vil udvide det til VM i 2023. Hvis vi ender med at gøre det, bør vi sørge for, at alle har mulighed for at byde ind på at blive værter eller medværter, siger Fifa-præsidenten ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer samtidig med, at Gianni Infantino kalder det igangværende VM i kvindefodbold, der afholdes i Frankrig, for det bedste nogensinde.

Han mener, det giver en oplagt mulighed for generelt at udvikle kvindefodbolden.

- Jeg ser gerne, at der kommer et VM for klubhold så hurtigt som muligt næste år eller året efter.

- Vi har brug for et klub-VM, der kan spilles hvert år, for at få klubber fra hele verden til at investere mere i kvindefodbold, siger Gianni Infantino.

Dette års VM i kvindefodbold afgøres på søndag, hvor USA og Holland møder hinanden i finalen.