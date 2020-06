Fifa-præsident hylder fodboldspilleres støtte til George Floyd

Det siger han, efter at flere fodboldspillere, herunder Dortmunds Jadon Sancho og Achraf Hakimi, bliver undersøgt af det tyske fodboldforbund (DFB) for deres hyldester i weekendens kampe i den tyske Bundesliga.

- For at fjerne al tvivl: De seneste demonstrationer fra spillere i turneringer under Fifas regi fortjener en hyldest og ikke en straf.

- Vi må alle sige nej til racisme og alle former for diskrimination. Vi må sige nej til alle former for vold, siger han i pressemeddelelsen.

George Floyd, der var sort, var 46 år, da han døde i forbindelse med en anholdelse i den amerikanske by Minneapolis i sidste uge.

En hvid politibetjent pressede et knæ mod Floyds hals og nakke i flere minutter, og George Floyd døde senere på et hospital af iltmangel.

Dødsfaldet har skabt voldsomme protester over hele verden.

Ud over de to Dortmund-spillere bliver Schalkes amerikanske midtbanespiller Weston McKennie og Borussia Mönchengladbachs franske angriber Marcus Thuram undersøgt af DFB.