Fifa-præsident: VM-planer kan udligne økonomisk ulighed i fodbold

Det sker under et besøg i Argentina.

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, forsvarer mandag sin plan om at ville afholde VM hvert andet år.

Men kritikken afvises af Infantino, der siger, at planerne blandt andet vil kunne hjælpe med at fordele pengene i fodboldverdenen mere ligeligt og tage den økonomiske magt væk fra en håndfuld kæmpeklubber.

- I dag findes der mange fodboldturneringer, der laver mange flere penge end VM, og disse penge bliver fordelt mellem et meget lille antal superklubber, siger Infantino på et pressemøde i Buenos Aires.

Ifølge Fifa-præsidenten kan dette problem løses ved at holde flere VM-turneringer på flere kontinenter og med flere værter, der deler arrangørtjansen imellem sig.

- Hvis vi forestiller os et VM hvert andet år for mænd og kvinder, hvor fem nabolande sammen står for at arrangere det, så vil VM på 20 år kunne blive holdt i næsten 100 lande og give fodbolden der et rygstød, siger han.

Gianni Infantino er i disse dage på rundtur i Sydamerika. Fredag var han i Venezuela, hvor han også forsvarede de udskældte VM-planer.

- Fifa-præsidenten er præsident for 111 lande, og alle de lande har lov til at drømme. At drømme lige som Vinotinto (Venezuelas landshold, red.) drømmer.

- De skal også have muligheden for at opnå de drømme, fordi hvis du er tvunget til at drømme for evigt, så foretrækker du til sidst at lave noget andet, sagde han fredag på et pressemøde i Caracas.

Her argumenterede Fifa-præsidenten også for, at de europæiske lande længe har haft en unfair fordel, fordi Europa historisk set har arrangeret over dobbelt så mange VM-slutrunder som Sydamerika på andenpladsen, hvilket et VM hvert andet år ifølge Infantino vil kunne være med til at rette op på.

Tirsdag og torsdag i denne uge er fodboldlandstrænere verden over inviteret til digitale møder med Fifa, hvor de får mulighed for at ytre, hvad de mener om planerne for et VM hvert andet år.