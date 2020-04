Fifa-præsident: Fodbold vil være forandret for altid

- Fodbold kommer tilbage, og når det sker, vil vi fejre det at komme ud af et mareridt sammen, siger han til det italienske nyhedsbureau Ansa ifølge Reuters.

- Der er dog en ting, vi skal forstå. Den fodbold, der vil komme efter virusset, vil være helt anderledes. Mere inkluderende, mere social, mere støttende og forbundet til de forskellige lande og samtidig mere globalt, mindre arrogant og mere imødekommende.

I sidste uge sagde Infantino til den italienske avis Gazzetta dello Sport, at den nuværende fodboldpause giver mulighed for at træde et skridt tilbage og reformere sporten.

Kampprogrammer bliver mere og mere fyldte, og de finansielle ressourcer er i højere og højere grad samlet på få klubbers kontoer, lød det fra Fifa-præsidenten.

Han lagde i interviewet op til, at der fremover kunne komme færre, "men mere interessante turneringer" og færre, men mere ligeværdige kampe, for at passe bedre på spillernes helbred.

Al international topfodbold har været sat på pause siden starten af marts.