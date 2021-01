Fifa og Uefa skyder idé om lukket europæisk liga ned

Idéen om en ny europæisk fodboldliga bliver skudt ned endnu en gang.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og seks store forbund - heriblandt Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) - afviser tanken og kommer med tiltag imod en lukket europæisk liga.

Flere europæiske storklubber har længe talt om at skabe en såkaldt Super League.

Men det er indtil videre kun blevet ved snakken, og nu bliver det modarbejdet af tiltag fra Fifa og Uefa og de andre store kontinentale forbund.

Forbundene meddeler, at en klub eller spiller, som har deltaget i en sådan lukket liga, ikke vil få lov til at deltage i en turnering, der er arrangeret af Fifa eller andre turneringer under et af forbundene.

Det vil eksempelvis betyde, at spilleren ikke kan være med ved VM eller EM, hvis spilleren også har deltaget i en lukket liga.

Tidligere har Fifa og Uefa også skudt tanken om en udbryderliga ned, og nu gør de store forbund det en gang mere - denne gang lidt kraftigere.

Fifa mener, at klub-VM skal være den eneste klubturnering, der går på tværs af kontinenterne.

Klub-VM har fået et nyt format, der er lavet for at udvikle turneringen og gøre den mere attraktiv.