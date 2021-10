Fifa og Qatar forhandler om at lempe VM-coronaregler

Qatars premierminister, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, sagde i juni, at det ville blive et krav, at man er vaccineret for coronavirus, hvis man ville til VM som tilskuer, men det krav er nu til forhandling.

Ifølge nyhedsbureauet AP arbejdes der henimod, at der også gives adgang til tilskuere, som har været smittet med coronavirus eller kan fremvise en negativ coronatest i forbindelse med rejsen til Qatar.

Qatar skal fra 30. november til 18. december i 2021 være vært for Arab Cup, der tæller 16 nationer, og fremgangsmåden, man her benytter i forhold til pandemien, kan blive en indikator for håndteringen ved VM et år senere.

VM skal efter planen afholdes fra 21. november til 18. december i 2022.