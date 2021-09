Fifa lover handling efter racisme mod englændere i Ungarn

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) lover handling, efter at flere engelske landsholdsspillere torsdag blev udsat for racisme i VM-kvalifikationskampen på udebane mod Ungarn.

Han opfordrede i samme forbindelse Fifa til at reagere.

- Jeg opfordrer Fifa til at tage stærke skridt mod de ansvarlige for at sikre, at denne form for skammelig adfærd udryddes fra spillet for altid, skrev Boris Johnson på Twitter.

Fredag kom så en reaktion fra Fifa.

- Først og fremmest tager Fifa kraftig afstand fra racisme og vold og har en meget klar nultolerance-holdning til den slags adfærd i fodbold.

- Fifa vil træffe passende foranstaltninger, så snart den modtager kamprapporter vedrørende gårsdagens kamp mellem Ungarn og England, lyder det i en Fifa-meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ungarn blev under sommerens EM-slutrunde i fodbold straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at deres fans var involveret i sager om homofobi og racisme.

Derfor skal holdet spille deres næste to hjemmekampe i Uefa-regi bag lukkede døre. Torsdagens opgør var del af en Fifa-konkurrence.

Både ITV og Sky Sports oplyser, at deres journalister på stadion hørte de ungarske fans råbe abelyde mod Englands Raheem Sterling og Jude Bellingham.

De engelske spillere blev allerede inden kampstart mødt af højlydte buhråb fra tilskuerne på stadion i Budapest, da de knælede for at vise deres støtte til kampen mod racisme.

I løbet af kampen blev Raheem Sterling også bombarderet med plastikkrus, da han fejrede sit mål i anden halvleg foran de mest hårdkogte ungarske fans.

England vandt opgøret 4-0.