Fifa klager over billetfirmaet Viagogo og advarer fans

Fifa har derfor rettet en officiel klage til statsanklageren i Genève over Viagogo. Det skete allerede mandag, oplyser Fifa tirsdag.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, mener ikke, at billetfirmaet Viagogo har ret til at sælge billetter til kampene ved sommerens VM-slutrunde i Rusland.

- Som led i bestræbelserne på at beskytte fans og forhindre uautoriseret videresalg af billetter ved VM har Fifa 4. juni indgivet en kriminel klage på grund af overtrædelse af loven om unfair konkurrence, lyder det fra Fifa.

Fifa kræver, at Viagogo bliver nægtet ret til at købe billetter med henblik på at sælge dem videre med fortjeneste.

Fifa advarer desuden fans om at købe billetter til VM-kampene hos Viagogo.

Forbundet påpeger, at fans med billetter, der kan spores til at være fra uautoriserede netsider, kan risikere at blive nægtet adgang til VM-kampene.

- Fifa minder alle fans om, at kun billetter købt på fifa.com er lovlige, skriver Fifa.

VM går i gang 14. juni, hvor Rusland åbner slutrunden mod Saudi-Arabien.