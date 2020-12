Fifa kårer Lewandowski som verdens bedste

Robert Lewandowski er verdens bedste fodboldspiller.

Den 32-årige polak blev torsdag hædret med den fornemme pris af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ved prisuddelingen "The Best".

Bayern München-bomberen var i sidste sæson med til at føre den tyske klub til endnu et mesterskab samt sejr i Champions League. Undervejs bidrog han med et hav af mål.