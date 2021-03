Fifa giver Europa op til tre pladser mere ved kvinde-VM

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

Ved VM i 2019 deltog ni europæiske lande, heriblandt værtsnationen Frankrig. I 2023 er der på forhånd reserveret 11 pladser til Europa, mens yderligere en plads kan ende på europæiske hænder via en playoffturnering.

- Jeg er glad for, at der kommer flere europæiske billetter til VM. I 2019 var syv ud af otte VM-kvartfinalister fra Europa, siger landstræner Lars Søndergaard i pressemeddelelsen.

- Det var og er både et godt bevis på kontinentets store kvalitet, og at de europæiske lande i høj grad hører hjemme ved VM.

- Jeg glæder mig selvfølgelig også over, at det giver os bedre kort på hånden i forhold til en svær kvalifikation, hvor mange dygtige hold kæmper om få pladser.

Man skal tilbage til 2007 for at finde Danmarks seneste deltagelse ved et VM. Kvalifikationen til VM i 2023, der afholdes i Australien og New Zealand, begynder til september.

Danmark kender endnu ikke sine modstandere i jagten på VM-billetten. Det trækkes der lod om 30. april.