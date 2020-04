Landsholdsanfører Pernille Harder jubler her med holdkammeraterne efter sin scoring til 12-0 i en EM-kvalifikationskamp mod Georgien i november.

Fifa fastholder milliardstøtte til kvindefodbold i krisetid

Det Internationale Fodboldforbund fastholder stor økonomisk støtte til at udvikle kvindefodbold globalt.

Den Internationale Spillerforenings (Fifpro) frygt for, at udsigten til en milliardstøtte til kvindefodbolden forsvinder på grund af coronaviruskrisen, er ubegrundet.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fastholder, at fodboldforbundet i perioden 2019-2022 vil poste et beløb svarende til mere end 6,8 milliarder kroner i kvindefodbolden.

Det siger en Fifa-talsmand til den britiske avis The Guardian.

- Vi kan bekræfte, at den økonomiske støtte, som Fifa står bag, ikke vil blive påvirket af coronaviruskrisen, lyder det fra Fifa.

Talsmanden fortæller også, at støtten vil blive investeret i en lang række områder til udviklingen af kvindefodbold globalt, herunder turneringer, kompetenceudvikling og faciliteter.

Fifpro har tidligere kaldt coronaviruskrisen for "en næsten eksistentiel trussel mod kvindefodbold", fordi økonomien i kvindefodbold er langt mindre end i herrefodbold.

Eksempelvis vil 98 procent af de kvindelige professionelle spillere ikke have råd til lønreduktion, fordi deres lønninger i forvejen ikke er høje, lød det fra Fifpro i sidste uge.

Her blev det også påpeget, at hvis løfter om investeringer afgivet før krisen blev trukket tilbage, ville udfaldet for kvindefodbolden være kritisk.

Fifa-talsmanden fortæller, at fodboldforbundet arbejder på en plan for, hvordan Fifa bedst kan støttes fodboldsporten i hele verden i forbindelse med coronaviruskrisen.