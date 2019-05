Fifa-chef: Hovedskader kan måske give ekstra indskiftning

Chefen for Fifas medicinske komité, Michel D'Hooghe, vil have diskuteret muligheder for at få undersøgt spilleres potentielle hovedskader, uden at et hold skal spille i undertal.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) åbner op over for midlertidige udskiftninger i forbindelse med hovedskader.

- Det er en mulighed at have indskiftninger specifikt til hjernerystelser, og det er noget, der er værd at diskutere, siger D'Hooghe til avisen The Times.

I øjeblikket er det tilladt at lave tre udskiftninger i kampe på højeste niveau, hvilket betyder, at trænerne ofte vil holde lidt igen med at skifte ud for at se, om spilleren kan fortsætte.

Det er dog ikke helt problemfrit at indføre en midlertidig udskiftning ved hovedskader, hævder Michel D'Hooghe.

Hvis en spiller midt under en kamp bliver undersøgt og får en pause på eksempelvis ti minutter, så kan det ifølge den medicinske chef medføre andre problemer.

- Hvis en spiller er ude af kamp i ti minutter, og så bliver sendt tilbage på banen uden at varme ordentlig op, så kan det føre til muskelskader. Så det er også et problem, siger Michel D'Hooghe.

Debatten om hovedskader er blusset op i denne uge, efter at Tottenhams Jan Vertonghen kom til skade i tirsdagens Champions League-semifinale mod Ajax Amsterdam.

Vertonghen pådrog sig en hovedskade efter et sammenstød i en luftduel og blev behandlet på banen med blodet løbende fra ansigtet.

Efterfølgende vurderede Tottenhams lægestab, at han kunne spille videre, men efter kort tid måtte Vertonghen hjælpes fra banen igen.

Det fik onsdag Spillerforeningens direktør Mads Øland til at efterlyse en neutral læge under kampene på højeste niveau.

Det forslag er Michel D'Hooghe ikke umiddelbart tilhænger af.

- Rådet fra Fifa og Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund) er klart. Ved enhver lejlighed og før hver turnering fortæller vi lægerne, at de skal følge protokollerne.

- Holdlægerne er ansvarlige over for deres egne spillere. De kender spillerne og kan bedre vurdere, om de har været bevidstløse eller er i fare, siger han.

Tottenham holder i disse dage Jan Vertonghen under nøje opsyn. Torsdag skal han tjekkes af en neurolog. Forsvarsspilleren har dog ikke haft problemer siden uheldet.