Fifa-boss: Landskampe kan nok først spilles i 2021

Der er brug for at kunne få afviklet de hjemlige turneringer, og der kan blive behov for flere datoer at spille på i efteråret, hvis næste sæson kommer senere i gang end forventet.

Fifa har allerede udsat og aflyst landskampe frem til juni, men også de planlagte kampe i september, oktober og november kan blive droppet, lyder det fra Fifa.

- Personligt tror jeg, at det måske bliver lidt af en udfordring. Ikke kun på grund af sundhedssituationen rundt omkring i verden og de forskellige grader af parathed, men også på grund af det at skulle rejse internationalt, lige så snart vi kan spille igen.

- Jeg tror, at de hjemlige fodboldturneringer i landene har højeste prioritet, siger Montagliani.

Canadieren anser det ikke for sandsynligt, at der kan spilles landskampe efter sommerferien flere steder i verden - heriblandt Europa - som tingene udvikler sig lige nu.

Dermed kan Danmarks planlagte kampe i VM-kvalifikationen frem mod slutrunden i Qatar i 2022 komme i fare.

Montagliani er sat i spidsen for en arbejdsgruppe i Fifa-regi, der skal håndtere coronakrisens konsekvenser for fodbolden og levere en plan fremadrettet.

En af konsekvenserne ser ud til at blive afvikling af landskampe uden tilskuere i resten af 2020.

- Hvis vi får grønt lys til at spille en fodboldkamp, så tvivler jeg stærkt på, at den første kamp bliver med fans. Det kan jeg bare ikke se. Det vil være at tage en enorm risiko, siger Montagliani.