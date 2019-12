Fifa bløder op for ideen om transnationale ligaer

De europæiske storklubber har i flere år drøftet muligheden for at skabe en europæisk udbryderliga for de største klubber - altså en direkte konkurrent til Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) Champions League-turnering.

Endnu er det aldrig blevet til noget, fordi både Uefa og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) under tidligere præsident Sepp Blatter var stærkt imod og forhindrede en sådan ligas oprettelse.

Men hvor Uefa fortsat afviser idéen og værner om sine egne europæiske turneringer, så er Fifas holdning til emnet under præsident Gianni Infantino angiveligt blødt noget op.

For halvanden uge siden benægtede han, at Fifa havde givet opbakning til et projekt med en udbryderliga, men under klub-VM, som netop nu spilles i Qatar, åbner han for at kigge på alternative ligastrukturer.

- Vi er nødt til at være åbne for at drøfte ting. Belgien og Holland har snakket om en Benelux-liga gennem 20 år, og vi siger altid nej, fordi vi er baseret på nationale ligaer, siger Gianni Infantino ifølge Reuters.

- Men måske vil det hjælpe (fodbolden, red.). Måske er det den eneste vej frem. Måske er de nødt til at overveje det i Europa, måske i Afrika. Jeg har foreslået noget lignende i Afrika.

- Jeg mener, vi har pligt til at undersøge mulighederne i sådanne ting, og så må vi se, om det skal ske.

Flere steder i Europa har sådanne muligheder været drøftet ofte - blandt andet i Norden og i det forhenværende Sovjet-område.

Der er selvfølgelig forskel på at fusionere enkelte ligaer i nabolande og så lave en europæisk superliga for toppen af Europas fodboldklubber.

Men Fifas åbning om transnationale ligaer vil utvivlsomt give fornyet optimisme hos fortalerne for diverse afskygninger af udbryderligaer.