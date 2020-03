Fifa: Kontrakter bør gælde til slutning af forlænget sæson

Ifølge et internt dokument mener Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at spiller- og trænerkontrakter, der står til at udløbe til sommer, bør forlænges frem til afslutningen af en eventuel forlænget sæson.

Det skriver Reuters, der har set det pågældende dokument, som er stilet til en special coronavirus-arbejdsgruppe, Fifa har nedsat.

Datoerne for sommerens transfervindue bør også revideres, ligesom klubber og spillere opfordres til at finde en fælles løsning angående løn, mens fodbolden ligger stille rundt om i verden.

Forslagene skal diskuteres på et møde i Fifa senere torsdag, lyder det.

Langt de fleste fodboldligaer og -turneringer rundt om i verden er sat på pause, udskudt eller aflyst på grund af udbruddet af coronavirus. Heriblandt også sommerens EM, der er blevet flyttet til 2021.

Mange ligaer satser på at spille færdig, men det er endnu uvist, hvornår det kan lade sig gøre.

Dermed opstår der udfordringer med kontrakter, der står til at udløbe, når sæsonen slutter, fordi det ikke er til at sige, hvornår det sker.

En senere sæsonafslutning vil med al sandsynlighed også betyde en senere sæsonstart efter sommerpausen.

Det kan føre til, at forskellige ligaer kan ende med forskellige startdatoer i forhold til andre lande. En problemstilling, Fifa også tager stilling til i dokumentet.

- I tilfælde af overlappende sæsoner og/eller registreringsperioder (for nye spillere, red.), bør det prioriteres, at den tidligere klub færdiggør sin sæson med sin originale trup for at bevare de nationale ligaers integritet, lyder det i dokumentet.

Derudover opfordres der til, at den nyetablerede fond "Fund for Professional Players", som Fifa sammen med Den Internationale Spillerforening (Fifpro) står bag, tages i brug.

Den er oprindeligt lavet til at give økonomisk hjælp til spillere, der ikke har fået løn eller ikke har mulighed for retmæssigt at modtage den aftalte løn af sin klub.