Fifa: Brug sund fornuft ved Floyd-markeringer

Da det ikke er tilladt at udbrede politiske holdninger i forbindelse med fodboldkampe, har Det Tyske Fodboldforbund (DFB) meldt ud, at det skal besluttes, hvorvidt spillerne skal straffes for at bryde reglerne.

Det har fået Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på banen:

- Fifa har fuld forståelse for omfanget af følelser og bekymringer, som er blevet udtrykt af mange fodboldspillere i lyset af de tragiske omstændigheder i George Floyd-sagen.

- Udøvelsen af spillets love er overladt til turneringernes arrangører, som bør bruge sund fornuft i forbindelsen med situationernes kontekst, lyder det i en udtalelse fra Fifa ifølge nyhedsbureauet AP.

Hos topholdet Borussia Dortmund fremviste Jadon Sancho efter et mål mod Paderborn en svedtrøje med ordlyden "Justice for George Floyd" og modtog et gult kort for forseelsen, fordi han smed spillertrøjen.

Schalke 04-spilleren Weston McKennie var iført et armbind med skriften "Justice for George", mens Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram knælede efter at have scoret.

Floyd døde, efter at en hvid politibetjent pressede sit knæ mod den liggende Floyds hals i næsten ni minutter.

Siden har der været demonstrationer og optøjer i hele USA, og der har været sammenstød mellem demonstranter og politistyrker.