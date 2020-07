Ferrari-boss efter fadæse: Det er tid til at stå sammen

Ferrari-holdchef Mattia Binotto ærgrede sig over det manglende udbytte af sæsonens andet løb, men han anmodede om sammenhold efter fadæsen.

- Det gjorde ondt at slutte løbet på den måde efter blot to omgange. Det var den værste afslutning på en meget skidt weekend for os.

- Jeg mener ikke, det er tiden til at finde syndebukke eller anklage nogen. Det er tid til at stå sammen, siger Binotto til Formel 1's hjemmeside.

Leclerc forsøgte tidligt i løbet at overhale Vettel, men smadrede blandt andet tyskerens bagvinge i det mislykkede forsøg.

Franskmanden tog efterfølgende skylden for uheldet og sagde undskyld offentligt og til Vettel personligt. Og det virker ikke til, at episoden skal have yderligere konsekvenser.

- Der er ikke meget at sige til kørerne. Uheld som dette kan altid ske, når man starter i midten af feltet, og det er nyttesløst at skyde skylden på nogen.

- Det er sandt, at vi ikke tog nogen reel del i løbet, men vi kan ikke gemme os bag kollisionen, der eliminerede begge biler, siger Binotto.

Det er anden gang i de seneste fire løb, at Vettel og Leclerc kolliderer i et Formel 1-grandprix.

I den kommende weekend skal Formel 1-feltet forbi Ungarn i sæsonens tredje løb.