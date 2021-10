Ferrán Torres sender Spanien i Nations League-finalen

Den unge Manchester City-angriber Ferrán Torres lynede to gange i opgøret og fik dermed sat en stopper for Italiens ubesejrede periode på 37 kampe.

Spanierne skal i finalen møde enten Belgien eller Frankrig. De to lande mødes i den anden semifinale torsdag aften.

Italien kom på mange måder skævt ud til semifinaleopgøret i Nations League. Efter længere tids sværmen om målet var det nemlig gæsterne, der bragte sig på 1-0 efter 17 minutters spil.

Med et hårdt og præcist indlæg fandt Mikel Oyarzabal en helt fri Ferrán Torres, som blot skulle sætte en inderside på for at sende bolden i mål.

Kampbilledet ændrede sig yderligere, da Italiens forsvarsspiller Leonardo Bonucci blev sendt hurtigt i bad efter to gule kort. Det ene på grund af usportslig opførsel. Det andet efter et hårdt sammenstød.

Kort efter var samme spanske duo på spil, da Oyarzabal endnu en gang fandt en fri Torres efter et opspil, der mest af alt mindede om noget, Barcelona plejede af mestre.

Efter flere hurtige afleveringer kunne et rundtosset Italien-hold se til, da Torres sikkert headede Spanien på 2-0 i første halvlegs overtid.

Til trods for at være i undertal var det italienerne, der kom bedst fra land i anden halvleg. Til dels hjulpet på vej af et ihærdigt hjemmepublikum.

Flere gange nærmede de azurblå tropper sig spaniernes mål, men ofte manglede den sidste skarphed.

Det var dog kun indtil den unge Federico Chiesa på effektiv vis fik spillet sig selv i dybden efter et mislykket spansk hjørnespark. På uselvisk vis kunne han lægge bolden til rette for en helt fri Lorenzo Pellegrini, der reducerede til 1-2.

Til stor skuffelse for de fremmødte fans formåede Italien dog ikke at følge op på den sene scoring.

Frankrig og Belgien spiller den anden semifinale torsdag aften klokken 20.45.