Fernando Alonso involveret i trafikulykke under cykeltur

Den spanske Formel 1-kører Fernando Alonso har været involveret i en trafikulykke, mens han var ude på en cykeltur i Schweiz.

Det skriver Alonsos arbejdsgiver, Formel 1-holdet Alpine, på Twitter.

Alonso er ved bevidsthed og har det godt, lyder det. Han skal undersøges yderligere fredag morgen.

Det uddybes ikke, hvad der præcist er sket. BBC-journalisten Andrew Benson, der dækker Formel 1 for det britiske medie, mener at vide, at Alonso har brækket kæben.

Den 39-årige Formel 1-profil gør i år comeback i motorsportens kongeklasse efter to år i andre typer biler.

Alonso udgør sammen med Esteban Ocon Alpine-holdet, der tidligere hed Renault.

Spanieren har to VM-titler på cv'et. De blev vundet i 2005 og 2006 som Renault-kører. Siden er det blandt andet blevet til tre andenpladser og en tredjeplads i VM-stillingen.

Alonso har de seneste par år deltaget i VM-serien for langdistanceløb og kørt Le Mans i både 2018 og 2019, hvor det også blev til sejre med Toyota.

Det første løb i dette års Formel 1-sæson køres i Bahrain 28. marts.