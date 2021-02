Fernando Alonso har brækket kæben efter trafikulykke

- Alonso har undergået en succesfuld operation, og hospitalspersonalet er tilfredse med hans tilstand.

Den 39-årige spanske stjerne blev ramt af en bil, mens han cyklede en tur nær byen Lugano i Schweiz.

Selv om spanieren måtte en tur under kniven, så slipper han uden varige mén.

Alpine-holdet forventer, at Alonso allerede efter et par dage kan genoptage forberedelserne til sæsonen.

- Formel 1-køreren forbliver under observation de næste 48 timer, og efter et par dages hvile vil han være klar til at genoptage træningen, oplyser holdet på Twitter.

- Vi forventer, at han er fuldstændig klar til sæsonforberedelserne.

Det er planen, at Alonso i denne sæson skal gøre comeback i Formel 1 efter to sæsoner i Indycar og WEC.

Den tidligere Ferrari-kører har de seneste år deltaget i langdistanceløb og kørt Le Mans, hvor det er blevet til sejre i 2018 og 2019 med Toyota.

Alonso har vundet Formel 1 to gange i karrieren. I 2005 og 2006 da han kørte for Renault. Han debuterede for 20 år siden, hvor han siden har kørt for Mirandi, Ferrari, McLaren og Renault.

Alpine-holdet udgøres af Fernando Alonso og Esteban Ocon, som tidligere hed Renault.

Formel 1-sæsonen starter i marts og afholdes i Bahrain.