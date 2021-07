Fem ud af syv danskere misser cuttet i Irish Open

Den erfarne dansker klarede banen i fire slag over par, og det betød, at han ikke klarede cuttet. Han startede ellers dagen på fjerdepladsen.

Men Thorbjørn Olesen var ikke den eneste dansker, der manglede niveau inden weekendens finalerunder i European Tour-turneringen.

Joachim B. Hansen, Benjamin Poke, Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen klarede heller ikke cuttet. Dermed er Rasmus Højgaard og Jeff Winther de to ud af syv danskere, der er tilbage i turneringen i weekenden.

Jeff Winther ligger bedst til efter de to første runder. Han spillede flot fredag og gik banen i fire slag under par. Han er dermed samlet i seks slag under par og indtager en delt 23.-plads.

Rasmus Højgaard gik banen i et slag under par fredag og ligger på 58.-pladsen i samlet tre slag under par.

Australske Lucas Herbert fortsatte sine gode takter fra torsdag. Fredag nåede han klubhuset i fem slag under par og fører turneringen i 13 slag under par - to slag bedre end skotske Grant Forrest og engelske Andy Sullivan.

Turneringens vel nok største stjerne, Rory McIlroy, har spillet de to første runder i fem slag under par og indtager en delt 34.-plads.