Fem spillere i coronakarantæne vil udsætte håndboldkamp

Det har Divisionsforeningen Håndbold besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag.

Hvis et håndboldhold i Danmarks to øverste divisioner har mindst fem spillere, der er smittet med coronavirus eller i karantæne, så skal holdet ikke tvinges til at stille op til ligakampe.

- Så har man lovlig afbudsgrund og skal selvfølgelig ikke tvinges til at spille. Man bliver ikke taberdømt, siger Divisionsforeningen Håndbolds direktør, Thomas Christensen.

Ifølge direktøren må man regne med, at et helt hold kommer i coronakarantæne på et tidspunkt.

Han peger på Lyngbys superligahold i fodbold, der i øjeblikket har tre spillere i karantæne.

Hvis de tre spillere havde nået at komme til træning, inden de kom i karantæne, kunne holdets karantænesituation have været en helt anden.

- Vi må gå ud fra, at selvfølgelig kommer der et smittetilfælde, hvor der er flere, der skal i karantæne, forudser Thomas Christensen.

Han er klar over, at en udsat kamp kan påvirke hele turneringen. Det kan eksempelvis få store konsekvenser, hvis en afgørende kamp i grundspillets sidste runde må udskydes.

- Vi kan stå i en situation, hvor vi er nødt til at have spillet kampen, før vi kan komme videre til næste turneringsfase.

- Så må man vente med at begynde slutspillet. Det kan udsætte det hele i mindst to uger. Vi behandler hver enkelt situation efter omstændighederne i samarbejde med Dansk Håndbold Forbund, siger Thomas Christensen.

På tirsdagens bestyrelsesmøde blev det også besluttet at rykke slutspillet i herrernes liga et par dage. Slutspillet skulle have startet 30.-31. marts, men er nu flyttet til 1. april.

Håbet er, at det til den tid er tilladt at have tilskuere i hallerne igen. Den nuværende vejledning fra regeringen løber til udgangen af marts.

- Såfremt der kommer en ny vejledning fra myndighederne, er bestyrelsen klar til at træde sammen med ultrakort varsel, siger Thomas Christensen.