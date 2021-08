Fem kampe uden sejr gør ondt på Brøndby-lejren

Det er blevet til uafgjort mod AGF, Viborg og Vejle, mens FC København og FC Nordsjælland i de seneste to runder har nedlagt Brøndby.

Efter fem runder af den nye superligasæson har de forsvarende mestre Brøndby IF endnu ikke smagt sejrens sødme.

Fredag aften slog FCN mestrene på Brøndby Stadion med 1-0, og Brøndby-profilen Mikael Uhre erkender, at den sløje pointhøst kan mærkes.

- Det gør ondt, at det er gået sådan. Jeg synes egentlig, at spillet har været til mere, men det klinger måske lidt hult, at man står efter femte kamp og siger det samme.

- I fodbold er det jo stolpe ud eller ind, og i sidste sæson sagde folk, vi fik lidt for mange point. Det er med omvendt fortegn i denne sæson indtil videre, siger Uhre, mens holdkammeraten Kevin Mensah også er skuffet.

- Jeg havde ikke regnet med, at vi havde spillet fem kampe uden sejr, så vi har noget at tage fat på, og vi skal have vendt det hurtigst muligt. Det er ikke noget, vi er stolte af.

Cheftræner Niels Frederiksen forsøger at bevare optimismen og bemærker, at Brøndby i hans optik har haft muligheder for flere point.

- Vi er ikke tilfredse med starten, men det nytter ikke, at jeg sætter mig ned og begynder at skrige eller stampe i græsset. Sådan er det nogle gange, men jeg forholder mig til, at vi i fire af fem kampe har skabt mere end modstanderen har gjort.

- Så er man som hold nogle gange i en situation, hvor tingene ikke går ens vej, og der er vi lige nu. Det skal vi væk fra hurtigst muligt, siger Niels Frederiksen.

Brøndby manglede fredag aften seks spillere i truppen på grund af coronavirus, men det vil Mensah ikke forklare det femte nederlag med.

- Vi kan ikke bruge det som undskyldning. Vi har kvalitetsspillere og har en god trup. Det er klart, man selvfølgelig gerne vil have en hel trup klar, men det er ikke en undskyldning for os.

Brøndby spiller tirsdag Champions League-kvalifikation mod østrigske RB Salzburg.