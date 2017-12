Fem i træk: FC Midtjylland går på juleferie som tophold

Jess Thorups mandskab har været svært at bide skeer med i efteråret, og mandagens sejr var ulvenes femte i træk.

FC Midtjylland satte med 4-0 ude over Randers FC et flot punktum for et stærkt efterår i Alka Superligaen.

Resultatet betyder, at FCM overhaler Brøndby i toppen af ligaen og holder vinterferie på førstepladsen.

FC Midtjylland havde foretaget fem ændringer i forhold til sidste rundes sejr over OB, men det var ikke til at få øje på i starten af årets sidste kamp i Superligaen, for gæsterne dominerede de indledende øvelser i opgøret.

Både Paul Onuachu og Mikkel Duelund var tæt på at overliste Hannes Halldorsson i Randers-målet, mens hjemmeholdets få offensive tiltag kom på kontraer, hvor Bashkim Kadrii og Vladimir Rodic viste tænder lejlighedsvis.

Men det var gæsterne, der var bedst, og de fik belønning for anstrengelserne efter en halv time.

Anders Poulsen gled igennem i venstresiden og centrede til Alexander Sørloth, der gjorde det, han bliver betalt for. 1-0 til FC Midtjylland, hvilket var pausestillingen.

Måske havde Randers FC muligheder for at komme tilbage efter pausen set udefra, men inde på banen var det enormt svært at se.

FC Midtjyllands magtdemonstration mod det modløse hjemmehold fortsatte, og man sad bare og ventede på flere mål til gæsterne.

Der skulle dog en indskiftning af Gustav Wikheim til. Nordmanden fandt to gange Mikkel Duelund i feltet, og stortalentet øgede til 2-0 og 3-0, inden Wikheim sluttede sit gæsteshow af med at øge til slutresultatet 4-0.

Nederlaget var Randers' 11. i 19 kampe i denne sæson, og kronjyderne er sidst i rækken.

De 14 point, som holdet har hentet i denne sæson, er 18 færre end holdet havde på samme tidspunkt sidste år.