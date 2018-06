Fem armeniere anklages i Belgien i matchfixing-sag

De fem armeniere er anklaget for korruption, hvidvaskning og forfalskning af penge samt for at tilhøre en kriminel organisation.

Sagen kom frem tirsdag, da 13 personer blev anholdt i Belgien. Politiet slog til på 21 adresser i landet.

På samme tid var der politiaktioner i Tyskland, Frankrig, Bulgarien, Slovakiet, Holland og USA.

Det skete som et led i en efterforskning af et kriminelt netværk i Armenien. Netværket menes at have betalt tennisspillere for at tabe kampe.

Disse kampe skulle være spillet et stykke væk fra øverste niveau på Challenger Touren eller i Futures-turneringer.

De fem anklagede skal forblive fængslet i Belgien. De øvrige otte personer, der blev anholdt tirsdag, er blevet løsladt igen, efter at de alle har været afhørt i sagen.