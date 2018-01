Federer ville elske at være i Wozniackis position

- Jeg ville elske at være i deres position med muligheden for at vinde en grand slam-titel for første gang. Det er et af de fedeste øjeblikke for en tennisspiller.

- Da jeg vandt min første grand slam-titel, var det måske det bedste øjeblik i mit liv, siger Roger Federer i sejrsinterviewet på banen efter semifinalen mod sydkoreanske Hyeon Chung.

Federer har set en del kvindetennis i turneringen og ser frem til finalen, der tæller to spillere, som begge har overlevet matchbolde imod sig undervejs. Halep endda i to forskellige kampe.

- Begge har været nede med matchbolde, men nogle gange er det ligesom med katte, der har flere liv.

- De blev ved med at kæmpe for det, og nogle gange er man heldig. Det behøver man også for at nå en grand slam-finale.

- Jeg glæder mig til at se kampen. De er søde kvinder, og jeg er spændt på deres vegne. Det giver kun ekstra spænding, at de også spiller om førstepladsen på verdensranglisten, siger Federer.

Lørdagens kvindefinale begynder klokken 09.30.

Inden denne ligger Halep på førstepladsen, mens Wozniacki er nummer to, men de bytter altså plads, hvis danskeren vinder.