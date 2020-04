Roger Federer og resten af Europas hold vandt Laver Cup i 2019 med sejr over et hold af spillere fra resten af verden.

Federer-turnering aflyser efter French Open-udskydelse

Tennisturneringen Laver Cup bliver ikke spillet som planlagt i september, meddeler arrangørerne fredag.

Baggrunden er coronakrisen, som betød, at grand slam-turneringen French Open blev udskudt fra 18. maj til 20. september.

Det kolliderede med Laver Cup, der er en turnering for mænd mellem et hold bestående af Europas bedste tennisspillere mod de bedste tennisspillere fra resten af verden.

Laver Cup var oprindeligt sat til at blive spillet i Boston fra 25. september, og turneringen er derfor udskudt et år.

Den vil stadig blive spillet i Boston, men datoerne er nu fra 24. til 26. september i 2021.

Tennisstjernen Roger Federer er en af initiativtagerne til turneringen, som så dagens lys i 2017, og Federer er også blandt arrangørerne af turneringen.

- Det er uheldigt, at Laver Cup skal skubbes et år, men på dette tidspunkt er det rigtigt at gøre for alle berørte.

- Selv om det er skuffende, så er den gode nyhed, at TD Garden stadig kan være vært for begivenheden næste år, og jeg ser frem til at spille i Boston for første gang med Laver Cup i 2021, siger Roger Federer ifølge Reuters.

Ifølge arrangørerne vil billetter til 2020-udgaven også gælde til næste år, men man kan også få refunderet sin billet.

Laver Cup er opkaldt efter den australske tennisspiller Rod Laver, som har status af legende i tennissporten.

Alle professionelle tennisturneringer for herrer og damer er suspenderet frem til 13. juli som minimum.

Det betyder blandt andet, at hele grussæsonen er droppet fra kalenderen.

French Open skulle være spillet fra 18. maj til 7. juni, men blev flyttet til september.

Wimbledon i 2020 er allerede blev aflyst og vil først blive spillet i 2021.

US Open er sat til at blive spillet fra 24. august til 13. september i New York, og arrangøren meddelte torsdag, at man i juni forventer at træffe en beslutning om turneringens afvikling i forhold til coronakrisen.