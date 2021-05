Federer skuffer i gruscomeback på hjemmebane

Opgøret mod Andujar var den 39-årige schweizers første kamp i to måneder, og han har de seneste år ikke gjort sig så meget i grustennis.

Med udsigt til at spille French Open dette forår er han dog nu i gang med optakten på grus. Den blev bare ikke som håbet for ham.

Efter at have tabt første sæt 4-6 kom Federer tilbage og tog andet med de samme cifre. Han kom sågar op med et servegennembrud i det afgørende sæt, men det smed han væk og endte i stedet med at tabe 4-6 igen.

Schweizeren viste i momenter flot tennis, og topniveauet ser stadig ud til at være der trods de lange pauser og en fremskreden alder.

Til gengæld var det også tydeligt i perioder, at han fortsat mangler kamptræning. Den får han dog ikke mere af i Geneve i denne omgang.