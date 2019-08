Federer raser over beskyldninger om særbehandling ved US Open

Den schweiziske tennisstjerne og femdobbelte vinder af US Open, Roger Federer, er mere end træt af at høre konkurrenter antyde, at han på grund af sin status i sporten får særbehandling med hensyn til sine kamptidspunkter.

- Jeg har hørt det her pis for mange nu. Jeg er dødtræt af (påstande om), at det tilsyneladende er mig, der bestemmer. Det gør tv-stationerne og turneringsarrangørerne, siger Federer.

Reaktionen kommer, efter at Dan Evans fra Storbritannien efter sit nederlag til Federer i tredje runde fredag antydede, at schweizeren havde bedt om at spille kampen tidligt på dagen.

Kampen blev spillet fredag som den første på turneringens centre court, Arthur Ashe Stadium. På grund af regn tidligere på ugen afsluttede Dan Evans først sin kamp i anden runde torsdag eftermiddag.

Dan Evans virkede træt fra begyndelsen af kampen mod Federer, der afsluttede sin kamp i anden runde onsdag.

Federer afviser, at han skulle have stillet krav om, at kampen mod Evans blev spillet tidligt, men fortæller, at han blev spurgt, om han foretrak et bestemt tidspunkt.

- Men det skal ikke forstås sådan, at "Roger spørger, Roger får", siger han.

- Vi kan komme med vores mening. Det er det, vi gør. Men jeg vil stadig møde op, om de så sætter mig til klokken fire om morgenen, siger han.

Han har forståelse for sin modstanders frustration, men peger på, at uanset tidspunktet for kampen ville han have haft en fordel mod Dan Evans, fordi britens kamp i anden runde var sat til et senere tidspunkt end Federers.

- Sådan er tennis. Det er underholdning, og showet må fortsætte, siger Federer efter sin sejr på 6-2, 6-2, 6-1.

- Heldet var på min side. Så jeg forstår, hvis Danny (Evans) er lidt frustreret, siger han.

Mens Dan Evans erkender, at Federer ganske enkelt var for god, så peger han på, at det var "næsten umuligt" at gøre sig forhåbning om at slå schweizeren, når man møder træt op efter en kamp over fire sæt.

Sidste år skabte franskmanden Julien Benneteau røre, da han beskyldte turneringsarrangører for at favorisere Federer med hensyn til spilletidspunkter.

Benneteau mente, at Australian Open jævnligt programsatte Federers kampe til om aftenen, så han undgik eftermiddagenes høje sommertemperaturer.

Verdensetteren Novak Djokovic har tidligere sagt, at det er helt forståeligt, hvis topspillere favoriseres.

- Han fortjener at få særbehandling, som den måske bedste spiller nogensinde, sagde serberen i november.

Den 38-årige Federer har 20 gange vundet en grand slam-turnering. Det er rekord hos herrerne.