Federer om mediepres: Vi har brug for en revolution

Mediepres har været et stort tema i tennisverdenen de seneste måneder, efter at den japanske stjerne Naomi Osaka trak sig under French Open for at undgå de obligatoriske pressemøder efter hver kamp.

Nu melder ikonet Roger Federer sig på banen, og schweizeren mener, at der er brug for nytænkning.

- Spillere, turneringer og journalister må sætte sig ned sammen i et rum og sige, "ok, hvad vil fungere for dig, og hvad vil fungere for os?".

- Vi har brug for en revolution. I det mindste en udvikling af, hvordan det fungerer nu, siger Roger Federer til magasinet GQ ifølge nyhedsbureauet AFP.

Federer understreger, at det kan være et enormt pres at skulle møde den samlede verdenspresse efter et nederlag.

- Selv når jeg er skuffet, er jeg nødt til at opføre mig på en bestemt måde foran verdenspressen. Vi skal huske på, at tennisspillere ikke bare er atleter og professionelle, men også er mennesker.

Osaka er ikke eneste eksempel på en spiller, der er bukket under for det store pres. US Open-vinder Emma Raducanu trak sig fra sin ottendedelsfinale i Wimbledon, da hun fik vejrtrækningsproblemer.

- Begge deres historier (Osaka og Raducanu, red.) er fantastiske, men det gør ondt at se, at de ikke har det godt.

- Stressen er så stor, og jeg tror også, at det har meget med sociale medier at gøre, lyder det fra Federer.

Den 40-årige schweizer er på vej tilbage efter en knæskade, der har holdt ham ude i stort set hele sæsonen.