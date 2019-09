Federer og Zverev sikrer Europa sejren over verdensholdet

Tyskeren Alexander Zverev sikrede søndag aften sejren med at slå canadieren Milos Raonic 6-4, 3-6 10-4. Det satte punktum for tre dages tennis i den schweiziske by Geneve.

For tredje år i træk viste de europæiske tennisstjerner sig stærkere, end dem resten af verden kunne mønstre i holdturneringen Laver Cup.

Europas hold var anført af den svenske tennislegende Björn Borg, mens verdensholdet havde amerikaneren John McEnroe som kaptajn.

De to stod også i spidsen for holdene i de to foregående udgaver i 2017 og 2018.

- Verdensholdet var igen virkelig tæt på, men vi sikrede os de rigtige point og havde måske en anelse held, siger Borg ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er virkelig stolt af mit hold, spillerne gjorde det virkelig godt. Jeg er en rigtig glad kaptajn.

Selv om turneringen fortsat er ny i tenniskalenderen, havde en række af verdens bedste spillere valgt at svinge forbi Schweiz for at deltage, heriblandt Rafael Nadal og Roger Federer.

Tidligere søndag var verdensholdet foran 11-7 og kunne dermed øjne sin første sejr i turneringens treårige historie.

Det skyldtes blandt andet, at Federer havde tabt en double sammen den græske komet Stefanos Tsitsipas til amerikanerne John Isner og Jack Sock.

Schweizeren tog revanche senere ved at slå Isner i en singlekamp, og så var Europa kun bagud med et enkelt point før den sidste kamp mellem Zverev og Raonic, hvor tre point var på højkant.

Spillerne tog et sæt hver, og opgøret skulle så afgøres i en udvidet tiebreak, som Zverev trak sig sejrrigt ud af.

- Jeg er så stolt af at være kaptajn for det her hold. De kæmpede med alt, hvad de havde. Verdenshold, I er fantastiske, siger John McEnroe.

Næste år afholdes Laver Cup i Boston i USA.