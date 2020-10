Federer hylder Nadal: Håber vi kan fortsætte rejsen

Federer valgte i stedet at hylde Nadal, da det spanske grusfænomen søndag havde vundet French Open for 13. gang ved at slå serberen Novak Djokovic 3-0 i sæt i finalen.

Hvis man forventede, at tennisikonet Roger Federer ville blive bitter over, at Rafael Nadal tangerede hans grand slam-rekord med 20 titler, så er man helt galt på den.

- Han er min største rival igennem tiderne, og jeg mener, at vi har skubbet hinanden til at blive bedre spillere, og derfor er det en ære for mig at ønske ham tillykke med hans 20. grand slam-titel.

- Jeg håber, at 20 bare er endnu et skridt på en fortsat rejse for os, skriver Roger Federer på Twitter.

Svenske Björn Borg havde rekorden for flest French Open-titler i den åbne æra med sine seks sejre fra 1974 til 1981, men det antal har Nadal nu mere end fordoblet.

- Det er særligt imponerende, at han har vundet French Open utrolige 13 gange. Det er en af de største præstationer inden for sport, lyder det fra Federer.

Nu kan Nadal gå efter at få rekorden for flest grand slam-titler for sig selv.

- Jeg vil elske at slutte karrieren som spilleren med flest grand slam-titler, sagde Nadal efter søndagens triumf.

I kampen om flest grand slam-titler skal man dog ikke glemme Djokovic, der er noteret for 17 triumfer.

Serberen tror stadig på rekorden, selv om han tabte til Nadal.

- Hvis jeg ikke troede på det, ville jeg stoppe min karriere nu. Nadal, Federer og jeg er blevet afskrevet mange gange, men vi er altid kommet tilbage og bevist, at vi stadig er de bedste i verden.

- Mit mål er stadig at tage førstepladsen for flest grand slam-titler, lød det søndag fra Djokovic.

Den næste grand slam-turnering er Australian Open, der begynder 18. januar.