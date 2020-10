Feberramt Zverev: Jeg skulle ikke have spillet

Her tabte han i fire sæt til italienske Jannik Sinner, hvorefter Zverev beklagede sig over feber, og at han følte sig "helt og aldeles syg".

Den tyske tennisspiller Alexander Zverev siger, at han "ikke skulle have spillet" sin kamp i fjerde runde af grand slam-turneringen French Open søndag.

I løbet af kampen fik den sjetteseedede tysker tilkaldt en læge, som han bad om en forkølelsesspray.

Ifølge det franske tennisforbund (FFT) har Zverev taget de coronatest, han skulle under turneringen. Hans seneste var 29. september - fem dage inden kampen.

FFT skriver dog også, at tyskeren ikke "tog kontakt til turneringens sundhedspersonale inden kampen".

Zverev fortæller efter nederlaget til Sinner, at han allerede efter sin sejr i tredje runde mod Marco Cecchinato fredag havde en temperatur på over 38 grader.

- Jeg er helt og aldeles syg efter kampen mod Cecchinato i løbet af natten. Jeg kan ikke rigtig trække vejret, som I kan høre på min stemme, siger Zverev.

- Jeg havde også feber. Ja, fysisk er jeg ikke på toppen, og det havde lidt indflydelse på kampen i dag.

Under kampen mod Sinner lavede Zverev 47 uprovokerede fejl og kun 20 vindere.

Generelt var han langt fra sit bedste niveau.

- For at være helt ærligt. Jeg varmede op i dag... Jeg skulle ikke have spillet. Men jeg håbede på en sejr i tre sæt eller noget i den dur, siger Zverev.

Zverev var i løbet af sommeren udsat for kritik, da han deltog i en fest, på trods af at han havde lovet at gå i selvisolation efter Novak Djokovics skandaleramte opvisningsturnering Adria Tour.

Turneringen blev afviklet uden de store coronarestriktioner, og flere spillere blev testet positive for coronavirus under turneringen.