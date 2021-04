Favoritten mærker opadgående formkurve før US Masters

Sidste år var Dustin Johnson overlegen på Augusta National, da han vandt majorturneringen US Masters i 20 slag under par.

Amerikaneren, der er nummer et i verden, tør imidlertid ikke udråbe sig selv som favorit.

- Det er utrolig svært at vinde bare én gang. Man skal sætte fire gode runder sammen, og man skal gøre alt godt, siger han.

Siden sejren i den udsatte turnering i november sidste år er Dustin Johnsons bedste resultat på PGA-touren en delt ottendeplads i februar.

Han har imidlertid vundet uden for USA. Det skete, da han vandt en turnering i Saudi Arabien - også i februar.

I de seneste to PGA-turneringer er han endt som nummer 54 og 48. Han mener dog, at formkurven er opadgående.

- Jeg føler, at mit spil er ved at være rigtig skarpt igen. Jeg har det rigtig godt med det. Jeg er måske ikke i helt lige så god form som i november, men jeg føler, den er ved at være, hvor den skal være.

- Jeg begynder så småt at ramme mange af de samme slag, og jeg føler mig mere tilpas.

En af Dustin Johnsons største konkurrenter til sejren er Justin Thomas, som er toer i verden og har muligheden for at overtage førstepladsen med en sejr i US Masters.

- Jeg ved, at jeg kan spille den her bane rigtig godt. Jeg føler, at det er et sted, jeg kommer til at vinde på et eller andet tidspunkt, og jeg føler, jeg kan gøre det flere gange, siger Justin Thomas.

Da Dustin Johnson vandt sidste år var banen blød på grund af regn. I år har vejret været godt, og banen er derfor i anderledes forfatning.

- Banen er i fantastisk stand. Den er hård. Bolden hopper ret godt og ruller virkelig fint på greens, siger Dustin Johnson.

- Når banen er sådan her, skal man imidlertid være ekstra påpasselig med, hvor man sender bolden hen.

Rory McIlroy, som er blandt outsiderne, har samme opfattelse af den hårde bane, som spillerne har fået mulighed for at træne på.

- Det kommer til at handle utrolig meget om præcision. Bolden stopper ikke, så man kommer uundgåeligt til at misse nogle greens.

De første spillere forventes at være igennem de første 18 huller torsdag aften dansk tid.