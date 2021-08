Favorit triumferer og dansker løber flot maraton ved OL

Danske Abdi Ulad sluttede på en flot 23.-plads, mens løbets anden dansker, Thijs Nijhuis, blev nummer 70.

Ulad løb i tiden 2 timer, 15 minutter og 50 sekunder, og Nijhuis gennemførte i tiden 2 timer, 26 minutter og 59 sekunder.

Sølv og bronze gik til henholdsvis hollandske Abdi Nageeye og belgiske Bashir Abdi efter en spurt med kenyanske Lawrence Cheron.

Løbet blev afviklet 1000 kilometer nord for Tokyo i Sapporo, og det blev skudt i gang klokken 07.00 lokal tid for at undgå den værste varme.

Men der var 26 grader og en høj luftfugtighed, da feltet blev sendt af sted, og det satte sit præg på den klassiske OL-disciplin.

Rekorder var ikke for alvor aktuelle, og de udfordrende forhold blev også tydeliggjort i det faktum, at 11 af de 106 startende løbere var stået af allerede omkring halvvejsmærket. 30 løbere nåede aldrig målstregen.

Den danske duo lagde forholdsvist konservativt ud og slap hurtigt frontgruppen. Men begge arbejdede sig også stille og roligt op gennem feltet.

Efterhånden stod det dog klart, at Abdi Ulad var stærkest løbende, mens OL-debutanten Thijs Nijhuis var mere udfordret.

Ulad var halvvejs igennem løbet nummer 46, men den 30-årige dansker disponerede sine kræfter flot og forbedrede sin 35.-plads fra OL for fem år siden. Han var også over et minut hurtigere end sin egen tid fra Rio.

I front satte Kipchoge konkurrenterne af efter omkring 30 kilometer, og derefter så han sig aldrig tilbage.

Han havde i mål 1 minut og 20 sekunder ned til nærmeste konkurrent, og det er den største vindermargin ved et OL-maraton siden 1972, skriver AFP. Det er desuden Kipchoges 13. sejr i de 15 maratonløb, han er stillet op i siden 2013.