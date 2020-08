Petter Northug kan se frem til en straffesag efter både at have kørt for hurtigt og været i besiddelse af kokain. (Arkivfoto)

Fart og kokainfund har givet norsk eks-stjerne problemer

Tidligere langrendsstjerne Petter Northug indrømmer at have kørt for stærkt og at være i besiddelse af kokain.

På et par langrendsski havde ingen så meget fart på som norske Petter Northug fra omkring 2010 til 2015. Han vandt to OL-guldmedaljer og hele 13 gange VM-guld i perioden.

Men det lader til, at mens hans mistede farten i sporet, så tog han den med over i privatlivet, efter at han stoppede karrieren i slutningen af 2018.

- Jeg har begået en stor fejl, indleder han et opslag på Instagram.

Og retteligt burde der nok have stået to fejl, for den 34-årige nordmand kan forberede sig på at blive anklaget for to forskellige forseelser.

- I går aftes blev jeg stoppet af politiet i en fartkontrol. Jeg kørte alt for stærkt og blev også taget med på hospitalet til en blodprøve, skriver Northug i sit opslag.

Ifølge det norske nyhedsbureau ntb kørte Northug 168 kilometer i timen på en strækning, hvor man maksimalt må køre 110 kilometer i timen.

De dårlige nyheder sluttede imidlertid ikke der for den tidligere feterede langrendsstjerne, som en del gange gennem årene har gjort sig uheldigt bemærket.

- Samtidig fandt politiet en mindre mængde narkotika hjemme hos mig. Det drejer sig om kokain, forklarer han.

- Jeg er fortvivlet og bange for, hvad fremtiden vil bringe, og jeg er meget ked af det over for alle dem, jeg har skuffet. Igen.

- Jeg ved, at der nu kommer en straffesag. Der skal jeg tage ansvaret for, hvad jeg har gjort.

Northug har tidligere afsonet en dom for spirituskørsel tilbage i 2014, mens han vakte stor opsigt med sin selvbiografi i 2018, hvor han blandt andet berettede om sit forhold til en tidligere norsk pornostjerne, der krævede bogen tilbagekaldt.