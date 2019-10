Farlig Dolberg fører an i sikker sejr over Luxembourg

Tirsdag aften leverede danskerne en professionel indsats og vandt ubesværet 4-0 over Luxembourg i en testkamp i Aalborg.

Havde det været nødvendigt med en større sejr, kunne danskerne formentlig godt have hevet et ekstra gear frem. Kasper Dolberg scorede to mål og blev kåret til kampens spiller af publikum, mens Martin Braithwaite og Christian Gytkjær scorede et mål hver.

Selv om tempoet i perioder faldt ud af kampen, fik Åge Hareide set, at hans spillere sagtens kan åbne på papiret svage modstandere, der står forholdsvis lavt på banen. Det er nemlig den type modstander, der venter, når Danmark 15. november møder Gibraltar i en EM-kvalifikationskamp.

Udtagelsen af den lokale AaB-helt Lucas Andersen var med til at booste billetsalget, og i alt endte 9043 tilskuere med at bruge en aften i efterårsferien på at se kampen.

De måtte dog vente en time, før de fik lov til at se superligastjernen i aktion - han havde et anonymt indhop.

Sammenlignet med 1-0-sejren over Schweiz i lørdags, havde Åge Hareide skiftet ud på seks positioner, men beholdt profiler som Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen i startopstillingen.

Det var en anden af gengangerne fra i lørdags, Martin Braithwaite, der åbnede kampens målkonto. Mathias "Zanka" Jørgensen headede til bolden efter et hjørnespark, og via Kasper Dolberg endte kuglen foran Martin Braithwaite, der dårligt kunne undgå at score.

På højrekanten havde sidste sæsons superligatopscorer, Robert Skov, fået chancen.

Efter at have haft tre afslutninger forbi mål i den indledende fase, valgte han på et kontraangreb at aflevere på tværs til sin gode Silkeborg-ven Kasper Dolberg. Angriberen skød første gang og sendte bolden hårdt og fladt i mål.

Med en komfortabel 2-0-føring midtvejs i første halvleg trådte danskerne en anelse på bremsen.

Det blev til få løse muligheder for at udbygge føringen før pausen, men efter en skidt clearing i det danske forsvar kunne det også være blevet til en reducering ved Gerson Rodrigues.

I pausen blev Christian Eriksen skiftet ud med Lukas Lerager. Et varsel om, at nu var det tid til at lufte de resterende reserver i truppen.

Havde det ikke været for en vaks Kasper Schmeichel, var gæsterne også kommet på måltavlen i Aalborg.

Helten fra sejren over Schweiz diskede dog op med en stærk fodparade, da det var nødvendigt i begyndelsen af anden halvleg. Dermed havde han også en andel i, at Danmark for fjerde kamp i træk holdt buret rent.

I stedet for en snert af unødvendig spænding blev kampen for alvor punkteret, da Kasper Dolberg efter en time kunne score til 3-0 efter et flot forarbejde af Pierre-Emile Højbjerg og Henrik Dalsgaard. Målet var Dolbergs sidste aktion i kampen.

Han blev erstattet af Christian Gytkjær, og i samme sekvens blev Lucas Andersen også skiftet ind til stor jubel.

Gytkjær skulle kun bruge få minutter på banen, før han udbyggede den danske føring på hovedstød efter endnu en assist af Henrik Dalsgaard.

Uden for alvor at folde sig ud trillede danskerne sejren hjem, og de slap også for synlige skader, inden de vender hjem til klubkampe med point på spil.