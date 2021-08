Far er landstræner: Kun navnet volder Ehlers problemer

Det var samtidig første gang, far Ehlers var chef for sønnen i en betydende ishockeykamp. Men bedømt ud fra det første indtryk, er den lidt usædvanlige kombination en succes.

- Det er sgu lidt sjovt, men det går faktisk fint. Vi har altid snakket meget ishockey, når vi er sammen hjemme i Aalborg, siger Nikolaj Ehlers.

Den 25-årige Winnipeg-stjerne er en sjælden gæst på landsholdet, fordi han ofte er optaget af slutspil i NHL, mens der er VM.

Han var senest med i 2017, og dengang var det svenske Janne Karlsson, der stod i spidsen for landsholdet.

Nu er manden, der bestemmer, altså en helt anderledes velkendt skikkelse. Og det første problem, Nikolaj Ehlers stødte på i træningslejren op til OL-kvalifikationen, var, hvad han egentlig skulle kalde træneren.

- De andre synes måske, at det lyder lidt sjovt, når jeg siger "far" i omklædningsrummet, men det ville også være mærkeligt at kalde ham for Heinz.

- Under kampene råber jeg dog ikke "far" i udskiftningsboksen. Hvis jeg skal aflevere en besked, vælger jeg at gå hen til ham i stedet. Ellers bliver det lidt for mærkeligt, griner Nikolaj Ehlers.

For landstræneren har det heller ikke givet de store udfordringer at skulle være træner for sønnen.

Han erkender dog også, at det er en hjælp, at Nikolaj Ehlers' status på holdet ikke er til diskussion.

- Det gør det noget nemmere, når sønnen er højt i hierarkiet. Og det må man jo sige, at Nikolaj er på landsholdet, siger Heinz Ehlers.

Det er i øvrigt ikke noget særsyn i topishockey, at fædre er trænere for deres sønner. To af Danmarks tre modstandere i OL-kvalifikationen står således i samme situation.

Sloveniens landstræner Matjaz Kopitar er far til NHL-stjernen Anze Kopitar, og Norges Petter Thoresen har sønnen Patrick med i landsholdstruppen.