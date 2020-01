Fantasiløse United skyder med løst krudt i ny fiasko

Onsdag aften led Ole Gunnar Solskjærs mænd sæsonens ottende liganederlag, da Burnley kunne rejse hjem fra et regnfyldt Old Trafford med en solid 2-0-sejr. Det er tredje United-nederlag i de seneste fire kampe.

Men hvor udebanetab til Arsenal og Liverpool måske kan forsvares, bliver det sværere at forklare fiaskoen mod et Burnley-hold, der kæmper for at holde nedrykningspladserne på afstand.

Der var ikke meget at muntre sig over for publikum på Old Trafford, og en trist første halvleg blev helt til rotterne for hjemmeholdet, da gæsterne bragte sig foran på et mål efter gammeldags britisk skabelon.

Et frispark blev fra banens midte sparket op i Uniteds straffesparksfelt. Her nåede Burnleys Ben Mee højest og headede bolden ned foran tankcenterforwarden Chris Wood, der fyrede den i nettet med skinnebenet.

Manager Ole Gunnar Solskjær reagerede i pausen ved at sætte den unge angriber Mason Greenwood ind for Andreas Pereira, men ændringen fik ikke den håbede effekt.

Tværtimod fordoblede gæsterne føring ti minutter inde i anden halvleg på en spektakulær scoring af Jay Rodriguez.

Efter kvikt småspil i venstre side tog Rodriguez bolden med sig ind i straffesparksfeltet, hvorefter han hamrede den op i nærmeste målhjørne med et overraskende skud.

Så kunne gæsterne med god samvittighed stille sig tilbage i en betondefensiv, som Manchester United i sin nuværende forfatning ikke har fantasi til åbne.

Der blev spillet på kryds og tværs og frem og tilbage foran Burnleys felt, men farligt blev det sjældent, og da dommeren fløjtede af, havde mange tilskuere for længst forladt stadion.

Manchester United er stadig nummer fem i tabellen med 34 point, men klubben er reelt en del af ligaens midterfelt. Fra United og ned til Newcastle på 14.-pladsen er der således kun fire point.