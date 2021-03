Fans ser landsholdets Qatar-trøjer som absolut minimum

Ikke alle var lige imponeret over det danske fodboldlandsholds markering over for Qatar før søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova.

Fanorganisationen Danske Fodboldfans mener, at landsholdet burde have gjort mere end at være iført T-shirts med påskriften "football supports change" (fodbold støtter forandringer).

Det skriver fansene i en pressemeddelelse.

- Men hvad gør DBU? Ja de gør vel, hvad der kan betragtes som en absolut minimumindsats, for at man overhovedet kan omtale det som værende en kampagne.

- Helt ærligt; at kun have T-shirten på under holdbilledet betød, at man som tv-seer knapt så trøjen. Og uden fans på lægterne var der heller ingen her, der blev væltet omkuld af det "massive" pres, DBU og spillerne lagde på Qatar.

- Det er sgu en ommer, skriver Danske Fodboldfans, der ifølge egen hjemmeside repræsenterer flere end 50.000 fans af danske klubber og det danske landshold.

Landsholdet havde besluttet at følge op på protester fra Tyskland, Norge og Holland for at sætte fokus på menneskerettighedskrænkelser i VM-værtslandet Qatar.

Markeringen var arrangeret i samarbejde med det hollandske landshold, som bar T-shirts med et identisk budskab, inden det lørdag besejrede Letland i Amsterdam.

Tanken er, at de danske trøjer skal signeres og sælges på auktion til gavn for migrantarbejderne i Qatar og deres familier.

- Symptomatisk for hele Qatar-forløbet, det er fans, der skal påpege problemet og kræve handling fra DBU - nu er det gudhjælpemig også fans, der skal betale til migrantarbejderne og deres familier. Kan I ikke selv se det DBU? lyder det fra fanorganisationen.

Fansene mener, at DBU bør stille konkrete krav til Fifa og Qatar. Blandt andet at der sikres fri adgang for pressen i hele Qatar, og at samtlige døde migrantarbejdere skal obduceres.

Efter den overlegne sejr på 8-0 roste landstræner Kasper Hjulmand spillernes budskab.

- Det var spillernes initiativ, som jeg bakker 100 procent op om. Det er godt, at det er noget, vi gør sammen med andre.

- Som jeg har forstået, så er teksten koordineret med det hollandske forbund og spillerne der. Det er godt, for så slutter man fælles front om det, sagde Kasper Hjulmand.

Han mente dog fortsat ikke, at ansvaret bør ligge hos udøverne.

- Vi, der er i det, har sendt en markering, der sætter pres på Fifa og de beslutningstagere, der kan hjælpe nu her i forhold til migrantarbejdere (i Qatar, red.), men endnu mere i forhold til fremtiden, så vi ikke havner i en lignende situation igen.

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at det er os udøvere, som skal gøre noget som det her. Vi står i en situation, som vi ikke har haft noget med at gøre. Det er ikke os, som har truffet den beslutning (hvor VM skal afholdes, red.). Vi står her, fordi vi elsker fodbold, sagde han.

Det er endnu ikke besluttet, om Danmark vil lave en ny markering i forbindelse med onsdagens udekamp mod Østrig.