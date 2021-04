Pernille Harder høvlede i 2020 mål ind for både Danmark, Wolfsburg og Chelsea.

Fans kårer Pernille Harder som årets danske spiller

De danske fodboldfans har peget på landsholdsanfører Pernille Harder som årets kvindelige spiller i 2020.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på Twitter, hvor unionen har delt en video af Harder, da hun modtog prisen fredag aften.

Prismodtageren medgiver, at hun har haft et godt år og sender samtidig en tak til sine holdkammerater.

- Det har været et fantastisk år for mig personligt. Både på klubholdet, men også med det her fantastiske landshold.

- I gør det muligt for mig, at være den jeg er på og uden for banen. Jeg kan spille mit fodboldspil, fordi jeg har så fantastiske holdkammerater, siger Pernille Harder blandt andet i sin takketale.

De øvrige nominerede var Sanne Troelsgaard, Rikke Sevecke og Sofie Junge Pedersen. Afstemningsresultatet er ikke offentliggjort.

Undervejs i 2020 skiftede Pernille Harder fra tyske Wolfsburg til engelske Chelsea. Aktuelt er hun samlet med det danske fodboldlandshold, som på tirsdag møder Wales i en testkamp.

Hæderen fra fansene skal ikke forveksles med Spillerforeningens pris som årets spiller. Spillerforeningens pris gives på baggrund af stemmer fra de danske elitespillere, og Pernille Harder har vundet den pris de seneste seks år.

I en prisuddeling fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) blev Harder nummer to i konkurrencen om at blive årets spiller i verden i 2020.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kårede hende som årets spiller i Europa i 2020, og hun fik også prisen som årets spiller i tysk kvindefodbold i sidste sæson.

På herresiden pegede de danske landsholdsfans på Pierre-Emile Højbjerg som årets spiller. Han fik overrakt prisen i slutningen af marts, da herrelandsholdet var samlet til tre VM-kvalifikationskampe.