Fans bød landsholdet velkommen hjem med nationalsang og flag

Dannebrog blafrede i vinden, og der blev sunget nationalsang, da det danske fodboldlandshold ankom til landsholdslejren på Marienlyst Strandhotel i Helsingør søndag aften.

Her blev de mødt af både store og små fodboldfans, som stod klar til at fejre spillerne, der lørdag aften spillede sig videre til EM-semifinalen efter en 2-1-sejr over Tjekkiet i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

Ifølge DR vinkede fodboldfans til landsholdets bus hele vejen gennem Helsingør. Også på motorvejsbroen lidt uden for Helsingør stod fodboldglade danskere klar med store dannebrogsflag og røde og hvide trøjer.

Spillerbussen blev eskorteret fra lufthavnen og til hotellet i Helsingør af politibiler.

Da bussen trillede ind på pladsen foran hotellet, begyndte de fremmødte fans at synge "Vi er røde, vi er hvide".

Det udløste vink og smil fra spillerne, der en efter en kom ud af spillerbussen.

Efterfølgende kom spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Flere af dem hev mobiltelefonerne frem for at filme alle de glade fans.

Spillerne har også langt videoer og billeder op fra modtagelsen. Nicolai Boilesen skriver blandt andet på Twitter:

- Hvilken modtagelse. Dette land er fantastisk!

Onsdag skal landsholdet atter i aktion. Denne gang skal de spille mod England i semifinalen. Det foregår på Wembley Stadion i London.

Søndag aften er der digitalt pressemøde med landsholdet. Landstræner Kasper Hjulmand deltager, og det samme gør spillerne Yussuf Poulsen og Jannik Vestergaard.